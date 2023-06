Dante Vanzeir krijgt rijverbod voor rijden onder invloed met telefoon in de hand

De Leuvense politierechtbank heeft profvoetballer Dante Vanzeir veroordeeld tot een rijverbod en een geldboete voor rijden onder invloed en voor gsm-gebruik achter het stuur.

De voormalig Union-speler, die nu bij de New York Red Bulls in de VS speelt, reed rond met 0,36 milligram alcohol in zijn bloed. Vanzeir was nog dronken na een overwinning in de Champions League-voorronde de avond ervoor.

Union had die wedstrijd tegen Glasgow Rangers met 2-0 gewonnen. Die overwinning werd met alcohol gevierd in het centrum van Leuven, waar Vanzeir ook de nacht doorbracht in zijn appartement. De volgende ochtend vertrok hij naar een trainingscentrum in Lier.

In Herent viel het oog van de politie op Vanzeir. Hij was aan het tokkelen op zijn gsm voor een rood licht. De Beringenaar moest ook een alcoholtest afleggen. Daaruit bleek dat hij nog steeds dronken was van de avond ervoor. Door de 0,36 mg/l (gelijk aan 0,83 promille) in zijn bloed, kreeg hij een onmiddellijk rijverbod van zes uur.

Voor het gsm-gebruik achter het stuur kijkt de voetballer aan tegen een boete van 240 euro en 21 dagen rijverbod. Voor het rijden onder invloed was de rechter vrij mild door de nipt overschreden limiet en zijn blanco strafblad. Hij kijkt aan tegen een rijverbod van 15 dagen en een uitgestelde geldboete van 1.600 euro.

