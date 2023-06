Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan geactiveerd

Door het warme weer is de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan geactiveerd. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De komende dagen wordt er zeer warm weer verwacht, met vanaf zaterdag temperaturen rond de 30 graden.

De waarschuwingsfase wordt in gang gezet omdat de temperatuursindicator die binnen het ozon- en hitteplan is vastgelegd, werd overschreden. De som van het verschil tussen de voorspelde maximum temperatuur en 25 graden Celsius in Ukkel, over een periode van 5 dagen, is hoger dan of gelijk aan 17 graden Celsius.

Er worden ook hoge ozonconcentraties verwacht, maar Ircel verwacht geen overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram/m³.

De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen, gepaste maatregelen treffen. Het algemeen advies luidt: voldoende water drinken, jezelf en je huis koel houden.

Het departement Zorg vraagt iedereen zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. ‘Bij hoge temperaturen vragen immers vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico’s tegen te gaan’, zegt woordvoerder Joris Moonens. ‘Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of de ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.’

Vorig jaar werd de waarschuwingsfase vier keer afgekondigd. Na de waarschuwingsfase is er ook nog een alarmfase.

