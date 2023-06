E19 in Meer volledig afgesloten door ongeval met vrachtwagens

De E19 is volledig afgesloten in Meer, richting Breda, na een ongeval met twee vrachtwagens, waaronder een tankwagen. Er ontstond een brand die veel rookontwikkeling met zich meebrengt.

Twee vrachtwagens botsten in de grenszone van de E19 in Meer. Het ongeval veroorzaakte een brand die is overgeslagen op de berm naast de snelweg. Door de vele rook is de snelweg volledig afgesloten en aan omwonenden en bestuurders in de wijde omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

Aanvankelijk werd gedacht dat het om ADR-transport ging en er dus gevaarlijke stoffen aan boord waren, maar de vervoerde vloeistof in de tankwagen zou melk zijn. Of er gewonden zijn, is nog niet bekend.

Het Vlaams verkeerscentrum meldt dat de afhandeling een lange tijd gaat duren. Wie van Antwerpen naar Nederland wil, volgt best de omleiding via de A12 en Bergen-Op-Zoom