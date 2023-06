Er zijn videobeelden opgedoken die de nasleep tonen van de vechtpartij tussen Brusselse politieagenten en Brusselse scholieren. De feiten speelden zich afgelopen donderdag af tijdens een afvaart van de Lesse.

Op de beelden is een groep mannen te zien in gele zwembroek. Het zou gaan om agenten van de politiezone Brussel-West. Een man in een zwarte zwembroek, volgens Franstalige media een leerkracht van de betrokken Molenbeekse school Athénée Royal Serge Creuz, probeert de gemoederen te bedaren.

Op andere beelden is te zien hoe een Brusselse agent zich boos maakt. ‘Ik wil nu zijn identiteitskaart zien’, zegt hij. Een andere man, vermoedelijk een begeleider van de school, antwoordt dat de agent de leerlingen van de school niet hoort te bedreigen. ‘Het zijn allemaal minderjarigen.’ Een agent van de lokale politie maant intussen zijn Brusselse collega aan weg te gaan.

Dronken

De vechtpartij ontstond vrijdag tijdens een afvaart van de Lesse, in de buurt van het kasteel van Walzin bij Dinant. Brusselse jongeren, tussen de 14 en 16 jaar oud, die op schooluitstap waren en politieagenten van de zone Brussel-West gingen met elkaar op de vuist.

De Brusselse agenten waren om het moment van de feiten niet in dienst. Meerdere van hen zouden dronken geweest zijn. Negen van de vijftien aanwezige agenten zouden gewond geraakt zijn. Ook bij de Brusselse jongeren zijn gewonden gevallen, schrijven Franstalige media.

Het parket van Namen is een onderzoek gestart. ‘Ik heb mijn mensen gezegd dat zij altijd een voorbeeldfunctie bekleden, zelfs in hun privéleven’, reageerde Luc ­Ysebaert, korpschef van zone Brussel-West, eerder deze week. Volgens de korpschef ging het niet om een teambuilding, maar om een privéactiviteit.

Lees ook