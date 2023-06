New York, gesmoorde stad

Bosbranden razen door Canada en de rook kleurt de Amerikaanse Oostkust oranje. Voor de luchtkwaliteit geldt er code rood. De skylines van de stad die nooit slaapt, zijn gehuld in een troebele smog.

New York liet gisteren voor de tweede dag op rij een van de slechtste stedelijke luchtkwaliteiten ter wereld optekenen. Oorzaak daarvan is de rook die ontstaat door honderden bosbranden in Canada. Die nevel trekt over de Amerikaanse Oostkust en maakt het de mensen benauwd. In New York raadde burgemeester Eric Adams zijn stadsgenoten aan om buitenshuis een mondmasker te dragen. Buitenevenementen werden geannuleerd.



Het Vrijheidsbeeld aanschouw je dezer dagen in een waas. Foto: Yuki Iwamura/ap

Brooklyn Bridge bewandelen kan de gezondheid schaden. Foto: Dave Sanders/nyt

Wanneer de metrodeuren openen, zie je twee werelden. Foto: David Dee Delgado/getty

Hoelang het zal duren vooraleer New York is verlost van de dikke rook is moeilijk in te schatten. In de eerste plaats moet het weerpatroon veranderen. De concentratie van de rook is zo hoog omdat een sterke wind hem ervan weerhield zich te verspreiden in de atmosfeer. Komend weekend zou daar verandering in kunnen komen. Maar dan nog blijft de vraag of de brandhaarden in Canada zullen zijn uitgedoofd. Het bosbrandseizoen in Noord-Amerika is nog maar net begonnen.

Vanaf de East River viel de skyline van New York nauwelijks te ontwaren. Foto: Juan Arredondo/nyt

Een schommelend kind in de Bronx. Foto: Shannon Stapleton/reuters

Orchard Beach, in de Bronx, blijft leeg. Foto: Gregg Vigliotti/nyt

Manhattan bij luchtvervuiling. Foto: Dave Sanders/nyt

Op Times Square tref je een contrast tussen de bonte schermkleuren en de oranje lucht. Foto: May-E Wong/reuters

Hoewel heel wat evenementen werden afgelast, gaat het schoolleven gewoon voort. Foto: Will Zammit-Miller/ap