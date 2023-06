Actrice Jodie Comer moet podium verlaten door ademhalingsproblemen

De Britse actrice Jodie Comer legde haar show in Broadway stil omdat ze niet kon ademen door de slechte luchtkwaliteit in New York.

In de onewomanshow Prima facie vertelt Britse actrice Jodie Comer, onder meer bekend van de reeks Killing Eve, het verhaal van een advocaat die worstelt met de gevolgen van een aanranding. Comer zou afgelopen woensdag haar 100 minuten durende monoloog opvoeren, maar na drie minuten gaf de actrice aan dat ze het podium wou verlaten. ‘Ik kan deze lucht niet inademen’, zei ze volgens The Guardian, waarmee ze naar de slechte luchtkwaliteit in New York verwees.

Die luchtkwaliteit is het gevolg van bosbranden die de oostkust van Canada en de Verenigde Staten al weken teisteren. De rook verspreidt zich over verschillende regio’s. De burgemeester van New York omschreef de situatie als ‘bijzonder ongezond’ en raadde aan om (buiten)activiteiten te beperken.

Woensdagavond werden ook voorstellingen van Hamilton en Camelot geannuleerd. ‘De optredens gaan vanavond niet door zoals gepland. De gevaarlijke luchtkwaliteit maakt het voor een aantal artiesten onmogelijk om op te treden’, zei een woordvoerder van de productie.

Comer maakt in Broadway kans op een Tony Award, een prijs voor acteurs en theaterproducties op Broadway. Ze neemt het op tegen Jessica Chastain voor de prijs voor beste actrice. Eerder won ze al een Olivier Award, een Britse theaterprijs, voor haar onewomanshow.

