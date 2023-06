Nederlandse jongeren opgepakt voor voorbereiden aanslag in België

Een 19-jarige inwoner van het Nederlandse Deventer is deze week opgepakt omdat hij mogelijk samenwerkte met zeven IS-sympathisanten uit ons land. In dezelfde zaak blijkt vorige maand ook een 16-jarige Eindhovenaar aangehouden.

Het Nederlandse parket heeft donderdag mediaberichten bevestigd over de aanhouding van twee jongeren. De zaak heeft te maken met een onderzoek waarbij op 4 mei in ons land meerdere aanhoudingen en huiszoekingen zijn gebeurd. Zeven sympathisanten van terreurgroep IS zouden op zoek zijn geweest naar wapens, en zouden hebben nagedacht over een aanslag op Navo-gebouwen. De plannen waren nog niet concreet.

Een 16-jarige Eindhovenaar werd op 4 mei opgepakt in Nederland. Hij zit zeker nog tot half juni vast. Een 19-jarige uit Deventer werd pas deze dinsdag opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die zal beslissen of hij langer vastgehouden kan worden.

Volgens de Nederlandse krant AD zou de jongen uit Eindhoven op Telegram met de Deventenaar en een verdachte uit België hebben gesproken over het plannen van aanslagen, maar waarom ze dat deden is onbekend.

Lees ook