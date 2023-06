Deme gestart met bouw eerste grote Amerikaanse windmolenpark in zee

In de Verenigde Staten is gestart met de bouw van het eerste offshore windmolenpark op commerciële schaal in het land. Een schip van Deme plaatste de eerste fundering.

Deme Offshore US, een Amerikaanse dochter van het Belgische baggerbedrijf Deme, is begonnen met de bouw van Vineyard Wind 1. Het bedrijf zal niet alleen de funderingen van de windturbines voor het eerste offshore windmolenpark in de VS installeren, maar onder andere ook de windturbines zelf.

‘Na vele jaren van voorbereiding zijn de installatiewerkzaamheden voor het eerste grootschalige offshore windmolenpark in de VS nu officieel gestart. We zijn bijzonder opgetogen dat we mee een nieuw tijdperk inluiden op de Amerikaanse offshore windmarkt’, zegt Jan Klaassen, de directeur van Deme Offshore US, in een persbericht. ‘Dit is ook een belangrijke mijlpaal voor ons team in Boston, de bemanning aan boord van het installatieschip Orion en het projectteam. Het is het eerste offshore windmolenpark dat we in Amerikaanse wateren bouwen.’

Deme heeft intussen nog meer contracten voor Amerikaanse windparkprojecten binnengehaald.

Vineyard Wind 1 komt op zowat 25 kilometer voor de kust van Martha’s Vineyard, een eiland van de noordoostelijke staat Massachusetts. Het park zal 62 windturbines tellen, goed voor 800 megawatt.

Lees ook