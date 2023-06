Baby dood aangetroffen in wagen op parking van ziekenhuis in Charleroi

In een wagen die geparkeerd stond op de parking van het Saint-Joseph de Gilly-ziekenhuis in Charleroi is woensdagavond het levenloze lichaam van een zes maanden oude baby aangetroffen.

Volgens Franstalige media is een medewerkster van het ziekenhuis – een assistent of verpleegster – haar baby in de auto vergeten voor ze aan haar werkdag begon. Die versie van de feiten is nog niet officieel bevestigd. De vrouw zou nog maar pas opnieuw aan de slag zijn na haar moederschapsverlof.

Het kindje werd ’s avonds opgemerkt door een bewaker, zo heeft een bezoekster van het ziekenhuis verteld aan La Dernière Heure. Rond 17.30 uur waren de politie en de hulpdiensten ter plaatse, maar zij konden alleen het overlijden vaststellen.

Er zal nog een autopsie moeten plaatsvinden om de exacte omstandigheden van het overlijden te achterhalen. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de feiten en het openbaar ministerie zal in een persconferentie in de late voormiddag meer info verschaffen.