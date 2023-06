Personeel gevangenis Haren legt werk neer

In de gevangenis van Haren wordt nog tot donderdagavond 22 uur gestaakt. De actie komt er na een recent geval van agressie tegen het personeel.

Het gevangenispersoneel in Haren begon woensdagavond aan een 24 urenstaking. Aan de gevangenis is een stakingspost opgesteld.

De staking werd ingegeven door ‘het nalaten van de gevangenisdirectie om de procedure kritieke incidenten te volgen’, zegt Eddy De Smedt van de vakbond VSOA. Dit na een geval van agressie op twee cipiers in de gevangenis van Haren twee weken geleden.

Eerder liet De Smedt weten dat ‘de vakbondsactie aangegrepen wordt om bredere problemen aan te kaarten’. Het gaat dan over ‘het personeelstekort, het gebrek aan opleiding voor het aanwezige personeel, het gebrek aan coördinatie en de afwezigheid van duidelijke richtlijnen in de werking van de gevangenissen’.

‘Daarnaast willen we ook enkele concrete punten aankaarten over de gevangenis van Haren zelf, waar de communicatie in de beide landstalen stroef verloopt en interventieproblemen opduiken. Tot zelfs meer technische problemen, zoals de problemen met de telefonie, het internet en de cloud’, duidt de vakbondsman.

