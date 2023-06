Nog wat warmer, maar ook kans op onweer

In het binnenland kan het donderdag volgens het KMI 27 graden worden, zowat 10 graden warmer dan aan zee. Ook de regenkansen zijn ongelijk: in het westen blijft het wellicht droog, elders kan het onweren.

In de voormiddag is het op de meeste plaatsen zonnig. In de Ardennen kan het lokaal grijs zijn met lage wolkenvelden. Geleidelijk verschijnen er stapelwolken, die in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas kunnen uitgroeien tot buien, met kans op onweer.

Later groeit ook in de centrale regio’s van België de kans op enkele (onweers)buien. In het westen blijft het waarschijnlijk zonnig en droog.

‘s Avonds neemt de buienactiviteit af en ‘s nachts wordt het lichtbewolkt tot helder. De minima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen, 15 graden aan zee en 16 of 17 graden in de grote steden.

In de komende dagen stijgt het kwik verder richting 30 graden, terwijl het aan de kust koeler blijft door de zeebries.