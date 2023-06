Nachttrein strandt door brand in tunnel in Tirol, 33 gewonden

In Oostenrijk zijn woensdagavond 151 reizigers geëvacueerd uit een Nightjet-nachttrein die door een brand in een tunnel niet meer verder kon. Dat melden de lokale autoriteiten in Tirol.

Er vielen 33 lichtgewonden. Eerder was op basis van de zitplaatsreserveringen voor het traject sprake van maximaal 370 reizigers, maar het bleken er na de evacuatie minder te zijn.

De trein was onderweg van Innsbruck naar Amsterdam en Hamburg maar strandde rond 21 uur in de 15 kilometer lange Terfnertunnel in Tirol. De brandweer leidde de inzittenden weg. Kort voor middernacht meldde de spoorwegmaatschappij ÖBB op Twitter dat de evacuatie was afgerond. Zowat zevenhonderd hulpverleners werden ingezet voor de operatie.

De brand werd volgens het bedrijf veroorzaakt door een beschadigde bovenleiding. Een aantal wagens op een autowagon zouden vuur hebben gevat.

Volgens de Tiroler Tageszeitung werd de evacuatie bemoeilijkt door de rook. Drieëndertig lichtgewonde reizigers moesten voor verzorging naar ziekenhuizen in de omgeving worden gebracht.

De reizigers die geen medische hulp nodig hadden, werden met bussen naar Innsbruck gebracht. Ze krijgen daar een slaapplaats aangeboden.