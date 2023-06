Asielzoekers krijgen 20.000 euro per persoon in spreidingsplan en Gent wil minder ‘selfietoeristen’

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Spreidingsplan asielzoekers bevat ‘afkoopsom’ van 20.000 euro per persoon

Een asielzoeker uit een herkomstland dat weinig kans biedt op erkenning, zal een versnelde procedure moeten doorlopen in een gesloten centrum aan de buitengrenzen van de EU. Dat voorstel, waarover vandaag wordt gestemd, moet de migratiedruk in landen als Italië en Griekenland verlichten en opvangcrisissen zoals in België en Nederland helpen oplossen. Lees meer

2. Gent wil minder ‘selfietoeristen’ en meer ‘pyjamatoeristen’

Alternatieve wandelroutes met bekende Gentenaars en minder cruiseschepen: Gent zoekt manieren om het massatoerisme, dat na corona is gestegen, leefbaar te houden. Ook Brugge worstelt met zijn succes. ‘Het is duidelijk dat het anders moet.’ Lees meer