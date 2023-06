Amerikaanse man veroordeeld voor kinderporno na tip Vlaamse vrouw

Een Amerikaan is begin juni veroordeeld tot 36 jaar gevangenisstraf wegens de productie en verspreiding van kinderporno. Hij kon aangehouden worden na een tip van een Belgische vrouw. Tijdens huiszoekingen bij de verdachte vond de politie op zijn computer maar liefst 1.500 beelden van kinderporno, die hij via Telegram naar anderen doorstuurde. Een van de slachtoffers was zijn eigen dochter.

De Belgische vrouw leerde de man kennen via een onlineplatform. In april 2021 trok ze aan de alarmbel nadat hij haar had verteld dat hij geïnteresseerd was in kinderporno en dat hij ‘misschien ook zelf zijn dochter had misbruikt’.

De politie in België speelde de informatie door aan de politie in de Verenigde Staten, waardoor de man gearresteerd kon worden in zijn thuisstad ­in de staat Virginia. De rechter zei tijdens het proces dat het de ergste case van kinderporno uit zijn carrière was. (lto)