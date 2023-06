Rusland past in Oekraïne voortdurend de tactiek van de verschroeide aarde toe. De vernieling van de Kachovka-dam is er een extreem voorbeeld van. Moskou toont dat het bereid is verder te escaleren. Waar stopt het?

De tactiek van de verschroeide aarde is eeuwenoud, maar de Russen passen die ook in de 21ste eeuw toe. In Syrië boekten ze er ‘succes’ mee en nu is Oekraïne aan de beurt. Ze gebruiken hem zelfs offensief ...