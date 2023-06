Spreidingsplan asielzoekers bevat ‘afkoopsom’ van 20.000 euro per persoon

Een asielzoeker uit een herkomstland dat weinig kans biedt op erkenning, zal een versnelde procedure moeten doorlopen in een gesloten centrum aan de buitengrenzen van de EU. Dat voorstel, waarover vandaag wordt gestemd, moet de migratiedruk in landen als Italië en Griekenland verlichten en opvangcrisissen zoals in België en Nederland helpen oplossen.

De 27 ministers voor Migratie proberen vandaag een onderling akkoord te vinden over twee cruciale onderdelen van het migratiepact waaraan ze werken. De Commissie had dat pact in 2020 voor­gesteld om een ...