De Vlaamse regering werkt aan een decreet dat scholen zou verplichten om hun gebouwen zo veel mogelijk op te stellen voor ­lokale verenigingen. Het katholiek onderwijs is kritisch.

Yogalessen in de sportzaal, een ­lezing van het Davidsfonds in de refter en muzieklessen in de klaslokalen: als het van de Vlaamse regering afhangt, worden schoolgebouwen binnenkort voor veel meer gebruikt ...