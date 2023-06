West Ham schrijft Conference League op palmares

West Ham United heeft de finale van de Conference League gewonnen. Het klopte Fiorentina met de 1–2 in de slotminuut.

Een maat voor niks: zo kunnen we de eerste helft samenvatten. Het heetste standje? Fiorentina-aanvoerder Biraghi die na een half uur bekogeld werd door de fans van West Ham. Eerst met bekers, maar vervolgens ook met een aansteker, waardoor hij aan het achterhoofd bloedde. Qua kansen was er alleen een schot van Rice voorlangs (voor de Engelsen) en in de toegevoegde tijd een kopbal van Kouamé (ex-Anderlecht) tegen de paal voor Fiorentina. In de herneming scoorde Jovic, maar hij stond buitenspel.

Na rust hetzelfde spelbeeld: ­Fiorentina met het meeste balbezit en de meeste passes, maar verder dan een schot van opnieuw Kouamé kwam het aanvankelijk niet. Toen Biraghi in de eigen zestien de bal met de arm beroerde, ging de bal op de stip voor West Ham. Benrahma zette de penalty feilloos om en de Hammers konden vieren.

De vreugde was wel van korte duur, want vijf minuten later stond het alweer gelijk. Met een knappe overhoekse knal maakte Bonaventura er 1–1 van. Het scheelde niks of meteen daarna bracht Mandragora Fiorentina op voorsprong, maar zijn schot zoefde net naast.

Verlengingen leken in de maak, maar in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd viel alsnog de winning goal. Plots werd Jarrod ­Bowen diep gestuurd, in de rug van de Fiorentina-defensie. De doelman zat er nog wel bij, maar zag de poging van de Engelse international tegen de touwen gaan. Na de Beker voor Bekerwinnaars in 1965 en de minder prestigieuze Inter­toto Cup in 1999 heeft West Ham zijn derde Europese beker beet.

Doelpunten: 62’ Benrahma 0–1 (strafschop), 67’ Bonaventura 1–1, 90’ Bowen 1–2