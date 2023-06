Real Madrid telt 100 miljoen euro neer voor Jude Bellingham

Een paar weken voor zijn twintigste verjaardag is de transfer van middenvelder Jude Bellingham naar Real Madrid – tot 2029 – een feit.

Real Madrid zet zijn verjongingskuur voort en legt maar liefst 100 miljoen euro neer voor de Engelse middenvelder Jude Bellingham.

Bellingham doorloopt de jeugdreeksen bij tweedeklasser Birmingham City – dan nog een eersteklasser. Met 16 jaar en 38 dagen is hij in augustus 2019 – weliswaar in tweede klasse – de jongste speler ooit die in actie komt voor The Blues. Hij maakt zoveel indruk dat Manchester United hem in januari 2020 al wil wegplukken, maar uiteindelijk is het Dortmund dat hem overtuigt en 27,5 miljoen euro neertelt.

Bij Dortmund wordt Bellingham meteen basisspeler, speelt hij aan de zijde van leermeester Axel Witsel en heeft hij intussen afgeklokt op 132 duels (en 24 goals). In zijn laatste seizoen mag hij, ook al is hij amper 19, een paar keer de aanvoerdersband dragen en wordt hij ook verkozen tot beste speler van de Bundesliga.

Polyvalent

Real Madrid maakt nu van Bellingham de op een na duurste Engelse voetballer aller tijden. De Koninklijke haalt een polyvalente speler binnen, want Bellingham kan defensief (een ‘vier’), offensief (een ‘tien’) of als box-to-box (een ‘acht’) worden ingezet. Vier plus acht plus tien maakt 22. Meteen ook de ­reden waarom Bellingham bij zijn clubs consequent met het rugnummer 22 speelt. Bij Birmingham gebruiken ze dat nummer zelfs niet meer. Uit respect voor hun ‘beste jeugdspeler aller tijden’.

Bellingham is ook een vaste waarde bij de Engelse nationale ploeg. Op het WK in Qatar was hij de sterkhouder op het middenveld.