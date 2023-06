Klimaatzaken knabbelen aan beurswaarde van bedrijven

Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, wist met zijn blijdschap geen raad, toen hij op 26 mei 2021 de rechtbank buiten stapte. Na een klacht van onder meer zijn ngo had de rechter net geoordeeld dat olie- en gasreus Shell zijn klimaatbeleid moet aanscherpen, en zijn uitstoot tegen 2030 met 45 procent reduceren. Pols sprak over een ‘historisch vonnis’. ‘Het is de eerste keer dat een rechtbank heeft beslist dat een grote uitstoter zijn emissies moet doen dalen’, klonk het. En ook onafhankelijke analisten twijfelden er niet aan dat de uitspraak wereldwijd door rechtszalen zou weergalmen.