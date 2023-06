Beckham lokt Messi naar Miami: ‘Ik wil meer aan mijn familie denken’

Lionel Messi (35) breidt een vervolg aan zijn carrière bij Inter Miami in de Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie. ‘Ik wil Europa verlaten en uit de schijnwerpers treden’, vertelt hij.

Ze zwaaiden met zakken geld, maar toch volgt Lionel Messi aanvaller Karim Benzema niet naar Saudi-Arabië. Messi zet zijn handtekening onder een contract bij Inter Miami, in de hoogste klasse van de Verenigde Staten.

Volgens Argentijnse media gaat Messi er tot 100 miljoen dollar per jaar verdienen, al komt een groot deel van die inkomsten niet rechtstreeks uit zijn salaris. In de Major League Soccer (MLS) wordt namelijk gewerkt met een loonplafond. Elke club krijgt wel drie uitzonderingen: de zogenaamde Designated Players, zoals onze landgenoot Dante Vanzeir bij New York Red Bulls, mogen meer verdienen.

Ook voor de Designated Players geldt echter een maximumloon: 6,5 miljoen dollar (6 miljoen euro). Lang niet genoeg om Messi te overtuigen, dus is men bereid om creatief om te springen met de regels. De Amerikaanse organisator van de competitie weet dat de komst van Messi een boost zal zijn voor de competitie, niet oninteressant met het oog op het volgende WK in 2026 in de VS, Canada en Mexico.

Sponsordeals

Messi zal de bestbetaalde voetballer in de geschiedenis van de MLS worden. Maar om tot 100 miljoen per jaar te komen, zijn andere inkomstenbronnen nodig. Apple telde begin dit jaar 2,5 miljard dollar neer voor de uitzendrechten van de MLS voor tien seizoenen. Omdat de komst van Messi nieuwe abonnees bij Apple TV+ zal opleveren, zal hij een deel van die winst krijgen.

Ook zijn sponsor Adidas doet een duit in het zakje. Van de extra opbrengsten die Adidas door de transfer opstrijkt, ontvangt Messi ook zijn deel van de koek. En zeggen dat hij niet zo lang geleden een nieuw zesjarige verbintenis tekende, voor 775 miljoen euro.

Wat ook in de deal zit: het vooruitzicht om na zijn carrière een MLS-franchise – een club dus – aan te schaffen tegen fikse korting. David Beckham kreeg ook die kans na zijn tijd bij LA Galaxy. Hij kocht, samen met de broers Mas, Inter Miami voor 25 miljoen dollar in 2014. Vandaag is Inter Miami 585 miljoen euro waard.

Niet terug naar Barça

Inter Miami wordt de derde club in de profcarrière van de 35-jarige aanvaller, na Barcelona (672 goals en 303 assists in 778 wedstrijden) en PSG (32 goals en 35 assists in 75 wedstrijden). Er werd nog even onderhandeld over een terugkeer naar Barcelona, maar de Catalaanse club is bezig aan een stevige besparingsronde.

‘Ik wilde heel graag terugkeren, maar na de exit twee jaar geleden, wilde ik niet weer in dezelfde situatie zitten’, vertelde de Argentijn in de Spaanse kranten Mundo Deportivo en Sport. ‘Ik heb gehoord dat ze spelers moesten verkopen of spelerslonen moesten verlagen voor mijn komst. daar wilde ik niet verantwoordelijk voor zijn.’

Dus koos Messi voor Inter Miami, momenteel de laatste in de Eastern Conference, de oostelijke competitie in de VS. De achterstand op een plekje in de play-offs bedraagt slechts zes punten. ‘Ik wil Europa verlaten, uit de schijnwerpers stappen en meer aan mijn ­familie denken’, besloot Messi.

