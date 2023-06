Prins Harry tijdens hacking-rechtszaak: ‘Hoop dat haat tegen mij en mijn vrouw stopt’

Prins Harry zou het onrechtvaardig vinden als de rechtbank oordeelt dat de tabloids zijn telefoon niet gehackt hebben. Zo getuigde Harry donderdag op het proces tegen de Mirror Group Newspapers (MGN). ‘De pers heeft mij heel mijn leven misleid.’

Nadat hij ook dinsdag al op de rooster gelegd werd, kwam prins Harry woensdag opnieuw aan het woord op het proces tegen MGN. De jongste zoon van de Britse koning Charles beschuldigt de uitgever van tabloids Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People ervan zijn voicemail te hebben gehackt en privédetectives te hebben ingehuurd om vertrouwelijke informatie over hem te verzamelen.

‘Als de rechtbank zou oordelen dat je nooit gehackt werd door journalisten van MGN, zou je dan opgelucht of teleurgesteld zijn?’, vroeg Andrew Green, de advocaat van de uitgeverij. ‘Ik denk dat het hacken van telefoons er wijdverspreid was’, aldus de prins. ‘MGN heeft dat ook toegegeven. Om dan geen gelijk te krijgen, zou inderdaad ietwat onrechtvaardig aanvoelen.’

Green suggereerde daarop dat Harry dus een slachtoffer wou zijn, waarop de prins verklaarde dat ‘niemand wil dat zijn telefoon gehackt wordt’.

Speculatie

Volgens Harry werden maar liefst 33 artikels over hem geschreven op basis van onwettig verkregen informatie. Verschillende van die artikels werden woensdag ook in de rechtbank besproken. Zo konden persoonlijke details in een verhaal over relatieproblemen met jeugdliefde Chelsy Davy, dat toegeschreven werd aan een bron binnen het koninklijk paleis, volgens Harry enkel via telefoon-hacking bekomen zijn. ‘Ik vertelde aan het paleis nooit iets over mijn vriendin. Dat is ongelofelijk verdacht.’

‘Waar die informatie vandaan zou kunnen hebben gekomen, is totale speculatie’, reageerde MGN-advocaat Green. Hij herhaalde daarmee de kritiek die ook in de media al te horen was na Harry’s eerste dag in de rechtbank. Later ging het over een artikel over een ‘verbod’ dat de prins gekregen zou hebben om terug te keren naar de oorlog in Afghanistan. Zijn advocaat David Sherborne vroeg Harry daarop of hij het speculeren vond om te stellen dat daarbij onrechtmatig verkregen informatie was gebruikt. ‘Nee, dat vind ik niet’, antwoordde de prins.

‘De pers heeft mij mijn hele leven misleid en heeft wanpraktijken toegedekt’, ging Harry verder. ‘Om dan hier in de rechtbank te zitten, wetende dat de verdediging alle bewijzen ter beschikking heeft, en meneer Green te horen zeggen dat ik speculeer… Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen.’

Uitspraak later dit jaar

Toen de advocaat van MGN tot slot aan Harry vroeg hoe hij ertoe was gekomen om de krantenuitgever te vervolgen, verklaarde de prins: ‘We zochten een manier om de beledigingen, de privacyschendingen en de haat tegenover mij en mijn vrouw te doen stoppen.’

De rechtszaak die prins Harry samen met honderd andere gedupeerden heeft aangespannen tegen MGN, zou deze maand tot een einde komen. De uitspraak wordt later dit jaar verwacht.

