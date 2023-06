De Moor: ‘Je kan niet meer van Thatcher verschillen dan ik’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Thatcher (1)

‘We noemen haar soms de warme Thatcher van Vlaanderen’, zei Sammy Mahdi nu bijna een jaar geleden over zijn voormalige kabinetschef Nicole De Moor. Hij was net CD&V-voorzitter geworden, De Moor werd op het schild gehesen als zijn opvolger in de regering op het departement Asiel en Migratie. Maar De Moor is het niet eens met de omschrijving die haar voorzitter haar gaf. ‘Je kunt niet meer van Margaret Thatcher verschillen dan ik. There is no such thing as society: mijn christendemocratische visie staat daar diametraal tegenover’, zegt ze daarover in Knack.

Thatcher (2)

Maar ze valt haar voorzitter ook niet helemaal af. ‘Die woorden van Sammy gingen over mijn persoonlijkheid, niet over mijn ideologische visie’, geeft ze tegelijk toe dat er wel een klein beetje van de iron lady in haar zit. ‘Ik ben wel iemand die rechtlijnig vasthoudt aan principes, en ik mag hopen dat ik daarbij een beetje warm kan zijn.’

Eunuch

Een eunuch. Zo omschreef Maxime Prévot, voorzitter van Les Engagés, minister van Pensioenen Karine Lalieux in Bel RTL. Hij doelt daarmee op haar ‘onmacht’ en ‘onbekwaamheid’. Lalieux herhaalde woensdag in een media-offensief grotendeels haar vorige voorstellen om de pensioenen betaalbaar te maken, inclusief de klacht dat Vivaldi er maar niet mee aan de slag wil. Vandaar de ‘onmacht’ waarnaar Prévot verwijst. ‘Zo’n seksistische uitspraak is onaanvaardbaar’, vindt PS-fractieleider Ahmed Laaouej dan weer op Twitter. ‘Het zou hem sieren als hij zich zou excuseren.’

Oya lélé

In de poppoll van populairste politicus staat N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA) al heel lang bovenaan. Maar op 10 september gaat hij een nieuwe uitdaging aan tijdens de N-VA-familiedag in Plopsaland. Wie krijgt de meeste handjes op elkaar? De Wever die om 15 uur in de Kiosk een halfuurtje een toespraak houdt of K3 dat na hem voor de vrolijke noot mag zorgen?