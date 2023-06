Vanaf donderdag code oranje voor brandgevaar in Antwerpse en Limburgse natuurgebieden

In natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg geldt vanaf donderdag om 10 uur code oranje voor brandgevaar. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos. ‘Het gevaar neemt toe door het aanhoudende droge weer, de uitdrogende wind uit het (noord)oosten en de verwachte toename in de temperaturen.’

Het Agentschap voor Natuur en Bos wijst erop dat de toename in brandgevaar zich meer manifesteert in de open natuur op droge zandbodems, zoals in heidegebieden. ‘Wees dus voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden en maak geen vuur. Laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein.’

In Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant blijft code geel van kracht, al blijft ook daar het brandgevaar voor bos stijgen. Natuur en Bos volgt de situatie in heel Vlaanderen nauwgezet verder op. ‘Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit.’

Op de website van Natuur en Bos is de actuele code per provincie terug te vinden, net als aanvullende informatie.

Donderdag worden er temperaturen tussen 17 en 26 graden verwacht, en zou het in Wallonië al tot onweders kunnen komen. Vrijdag wordt het nog wat warmer met maxima tot 28 graden in het binnenland en in de Kempen zelfs tot 30 graden. Ook zaterdag liggen de maxima rond 30 graden in het binnenland, zondag koelt het dan wat af met maxima rond 26 graden.