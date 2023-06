Spotify ontslaat opnieuw 200 werknemers op podcastafdeling

Het leed is nog niet geleden in de podcastdivisie van Spotify. Na een eerdere ontslagronde in januari, moeten opnieuw 200 werknemers opstappen.

Twee van de podcast-productiehuizen die Spotify de voorbije jaren opkocht, Gimlet en Parcast, gaan op in de eigen organisatie Spotify Studios, staat in een bericht dat maandag op de website van het bedrijf verscheen. Een derde productiehuis, The Ringer, mag wel blijven bestaan. 200 jobs verdwijnen. Spotify relativeert dat het maar gaat om 2% van het totale personeel van het hele bedrijf. In januari werden 600 jobs geschrapt. Toen werd ook Dawn Ostroff, die de podcast-strategie van Spotify bepaalde, wandelen gestuurd.

Sinds 2019 investeerde Spotify zo’n miljard euro in podcasting. Het bedrijf betaalde hoge bedragen voor exclusieve contracten met grote namen als Prins Harry, Kim Kardashian en Barack Obama, maar dat leidde niet tot grote nieuwe hits.

Spotify blijft wel scoren met zijn meest controversiële transfer: het binnenhalen van de omstreden Joe Rogan voor, naar verluidt, zo’n 200 miljoen euro. The Joe Rogan experience trekt nog altijd veel luisteraars, maar ook van die deal is niet bekend of het Zweedse bedrijf er echt geld aan verdient.

Gimlet, dat nu ophoudt te bestaan, werd in 2019 overgenomen voor 230 miljoen dollar. Het productiehuis had een sterke reputatie en won dit jaar nog een Pulitzerprijs voor Stolen: surviving St. Michael’s.

De Amerikaanse schrijversvakbond WGA reageert scherp: ‘Toen Spotify Gimlet en Parcast kocht voor bijna 300 miljoen dollar, verwierven ze een ongelofelijke groep getalenteerde mensen met specifieke en goed verkoopbare vaardigheden. Dan hebben ze die kans verknoeid: ze schrapten shows met een trouw publiek, lieten halfafgewerkte projecten verloederen en gaven de teams weinig leiding aangaande wat er van hen werd verwacht. Spotify maakte veel shows exclusief op hun eigen platform, wat de mogelijke inkomsten van de studio’s beperkte.’

