PS blokkeert wet om amokmakers demonstratieverbod op te leggen

De PS ligt dwars over de regeringsplannen om amokmakers een demonstratieverbod op te leggen. Maar Open VLD wil niet weten van een uitholling van het verbod. De geplande goedkeuring van het wetsontwerp werd in extremis uitgesteld.

De commissie Justitie in de Kamer zou woensdagmiddag een wetsontwerp goedkeuren ‘om justitie menselijker, sneller en straffer te maken’. Die omvat een waaier aan maatregelen, waaronder de verplichting van de verschillende rechtbanken om een milieurechter te hebben en de mogelijkheid om drugsverslaafden een hersteltraject op te leggen als alternatieve straf.

Maar één bepaling veroorzaakt al weken beroering, vooral bij de vakbonden. In het wetsontwerp wordt erin voorzien dat rechters boven op hun straf een betogingsverbod kunnen opleggen aan relschoppers die zich hebben misdragen tijdens betogingen. Dat verbod, dat vergelijkbaar is met het stadionverbod voor hooligans, kan oplopen tot drie jaar en geldt voor het hele land. Wie het naast zich neerlegt, riskeert een fikse boete en een gevangenisstraf.

Grondrechten beschermen

Het voorstel veroorzaakt heel wat verontwaardiging bij de vakbonden, die er een inperking van het stakingsrecht in zien. Maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wijst op de toelichting bij het wetsontwerp, waarin te lezen staat dat ‘het juist de bedoeling is om de grondrechten van zij die wel vreedzaam betogen, te beschermen’. In het wetsontwerp zijn dan ook verschillende grendels ingebouwd. Alleen een rechter kan het verbod opleggen, het is gekoppeld aan een veroordeling voor een specifiek misdrijf en het geldt niet voor stakingen.

Het betogingsverbod werd woensdagmiddag nog op de regeringskern besproken voor er in de namiddag in de commissie Justitie over gestemd zou worden. Maar de PS heeft daar laten weten dat ze het wetsontwerp zou blokkeren. ‘Als er zo’n grote ongerustheid is bij het middenveld, moeten we daar toch oren naar hebben’, luidt het. De stemming in de commissievergadering werd uitgesteld.

Open VLD is alvast niet van plan om in te binden. De ergernis bij de liberalen is groot, want het wetsontwerp werd tot twee keer toe op de regeringskern goedgekeurd door alle regeringspartijen, inclusief de PS. Ze wijzen er bovendien fijntjes op dat de voorgestelde maatregel tot stand kwam in samenspraak met de Brusselse PS-burgemeester Philippe Close. De directe aanleiding ervoor waren immers de woelige coronabetogingen in Brussel, met vernielingen en aanvallen op politiemensen. ‘Verduidelijkingen kunnen, maar van een uitholling kan absoluut geen sprake zijn’, luidt het dan ook bij Open VLD. De wens dat de maatregel bijvoorbeeld niet zou gelden bij vakbondsbetogingen of betogingen waar de vakbond aanwezig is, is voor de liberalen onbespreekbaar. Het punt wordt vrijdag opnieuw op de regeringskern besproken.

Lees ook