Politie arresteert twee tieners in onderzoek naar zware agressie tegen buschauffeur in Genk

Zowat 2,5 maand na een geval van zware agressie tegen een buschauffeur van De Lijn aan het station in Genk, zijn twee 19-jarigen gearresteerd. De politie kon de twee jongemannen identificeren na analyse van camerabeelden. De verdachten werden verhoord en een van hen is aangehouden.

Op woensdagavond 22 maart werd een buschauffeur aan het station van Genk in het gezicht geslagen en uit de bus getrokken. Nadat hij op de grond was gevallen, kreeg de man nog enkele stampen van zijn aanvallers. De agressieve uithaal kwam er nadat de buschauffeur een passagier had gevraagd niet te vapen op de bus. De daders sloegen nadien op de vlucht.

Na de zware agressie legden de Limburgse chauffeurs van De Lijn het werk neer. De vervoersmaatschappij zelf plaatste een opvallende advertentie op sociale media tegen agressie op bus en tram: ‘Van onze medewerkers blijf je af.’

De lokale politiezone Carma analyseerde een grote hoeveelheid camerabeelden om de gebeurtenissen te reconstrueren. ‘Dankzij bijkomend telefonie-onderzoek en het verhoren van getuigen werden de verdachten uiteindelijk geïdentificeerd’, zegt woordvoerster Marijke Teunis van het parket Limburg. Het bleek om twee jongemannen uit Heusden-Zolder te gaan.

‘Tijdens een huiszoeking in hun woning werden zij gearresteerd en voor verhoor meegenomen naar het commissariaat’, aldus Teunis nog. ‘Eén verdachte mocht na verhoor beschikken. De tweede verdachte werd dinsdag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.’

Lees ook