Deen Mikkel Bjerg wint tijdrit in Dauphiné

Mikkel Bjerg (24) heeft op indrukwekkende wijze de tijdrit in de Dauphiné gewonnen. De jonge Deen van UAE Team Emirates was twaalf seconden sneller dan topfavoriet Jonas Vingegaard en pakt zo zijn eerste profzege. Bjerg neemt de leiding in het algemeen klassement over van Christophe Laporte.

Na drie ritten voor de spurters, mochten vandaag de klassementsrenners een eerste keer aan de bak in een verraderlijke, glooiende tijdrit van 31 kilometer. Al vroeg stond de Col de la Croix op het programma, een 2,2 kilometer lange beklimming aan 4,7%. Na een korte afdaling en klim richting Mars (zo’n 300 meter aan 6,4%) werden de eerste tussentijden opgenomen. Na de tweede tijdsmeting was het parcours vals plat met een pittige laatste slotkilometer tot aan de finish.

Beginnen doen we met Rémi Cavagna. De Fransman van Soudal-Quick Step had deze etappe met stip aangeduid in zijn agenda en presteerde boven de verwachtingen. De tijdritspecialist klokte af op 37’55’53, een tijd waarmee hij een hele tijd bovenaan het klassement zou staan. Stilaan begonnen ook de klassementsrenners hun opwachting te maken. Dani Martinez evenaarde bij het eerste tussenpunt de tijd van Cavagna, maar ook Jack Haig en Jai Hindley lieten een mooi tempo noteren. De Colombiaan van Ineos kon zijn tempo wel niet aanhouden en zakte later in de tijdrit volledig weg.

Wat deden de klassementsrenners?

Het was een hele tijd wachten op de grote favoriet Jonas Vingegaard. De Deense Tourwinnaar verpulverde de tijd bij het eerste tussenpunt van Cavagna. Hij was 12 seconden sneller. Bij tussenpunt twee was het een ander verhaal. Vingegaard begon aan het laatste deel met een achterstand van nauwelijks een seconde op de Franse TGV. Maar ondertussen had Cavagna de hotseat al verlaten. Mikkel Bjerg, landgenoot van Vingegaard, verbeterde de tijd van de Fransman met maar liefst 27 seconden. Was de Deen op weg naar zijn eerste WorldTour-overwinning uit zijn carrière?

Bjerg kon al dromen van zijn eerste profoverwinning en zo geschiedde. De Deen van UAE Team Emirates bleek te sterk voor zijn landgenoot. Twaalf seconden was het verschil. Jonas Vingegaard kon zijn favorietenrol niet waarmaken en kwam enigszins teleurgesteld over de streep.

Sterke Herregodts

Adam Yates beleefde geen goede repetitie voor de Tour. De Brit verloor tijdens de tijdrit ook nog zijn drinkbus. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel voor de kopman van UAE-Emirates. Ook Egan Bernal van INEOS Grenadiers blies zich op en kwam op 2 minuten 37 van de leider over de streep. Zijn revalidatie blijft moeizaam verlopen.

Voor de Belgen was er slechts een bijrol weggelegd. Rune Herregodts, de drager van de witte trui als beste jongere, ging op zijn elan van de voorbije dagen verder en zette van onze landgenoten de beste tijd neer. Hij eindigde op een knappe zevende plaats.

