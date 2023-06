Wat doet Ottolenghi met een blik bonen?

De nederigste van alle peulvruchten is de witte boon. Ze kan een snel maal voedzaam en vullend maken, maar steelt zelden de show. Hoog tijd om het kneusje van de voorraadkast een podium te geven en zijn veelzijdigheid te vieren, vindt Yotam Ottolenghi.

WITTE BONEN

MET GEGRILDE TOMAAT

EN OREGANO

Wie nog meer plezier uit blik wil halen, kan de verse tomaten prima inruilen voor geroosterde paprika uit een pot. Het spaart je toch weer wat tijd uit, net waar dit doordeweeks bonenrecept op inzet. Zolang je er maar wat lekker brood en een groene salade bij serveert.



Voor 4 personen

- 4-5 tomaten (600 g)

- 3 chilipepertjes (mild)

- 100 ml olijfolie

- 30 g verse oregano, de blaadjes geplukt

- 7 teentjes knoflook, gepeld en overlangs gesneden

- 660 g (gekookte) witte bonen uit blik (zoals cannellini)

- 1 citroen: een paar stroken van de schil, én het sap (45 ml)

- 2 tl venkelzaad, geroosterd en gekneusd in een vijzel

- Zout en peper



Bereiding

1. Zet een grillpan op een hoog vuur. Zodra de hitte uit de pan opstijgt, leg je er de hele tomaten en chilipepers in. Draai ze voortdurend om tot ze overal zwartgeblakerd zijn. Bij de pepertjes is dat al na een drietal minuten, bij de tomaten duurt het wat langer. Haal ze daarna uit de hitte en pel de schil eraf zodra die wat afgekoeld is. Snijd de tomaten dan in kwartjes en de pepers in drie of vier lange stroken (verwijder de zaadjes voor een mildere smaak).

2. Verhit 70 ml olijfolie in een steelpan op het vuur en bak er dan de blaadjes oregano in tot ze donkergroen kleuren en knisperen. Kieper het geheel daarna door de zeef en laat de krokante blaadjes even uitlekken boven een kom.

3. Doe nu de overige 30 ml olijfolie met de look in een pan of pot en zet weer op een middelhoog vuur. Laat een minuut of twee sudderen, tot de look zacht wordt en goudbruin kleurt aan de randjes. Trek het blik bonen open en giet de inhoud – met vocht – bij in de pan. Voeg dan nog 120 ml water toe en de citroenschillen, de helft van het venkelzaad, een halve theelepel zout en een stevige snuf versgemalen peper. Lepel het bonenmengsel zachtjes enkele minuten door tot het opgewarmd is.

4. Schep de bonen op een groot bord. Meng de tomaten, chilipepers en het citroensap door de kom met olijfolie (van de oregano) en voeg nog een flinke snuf zout en peper toe. Verdeel dan voorzichtig over de bonen en werk af met de rest van het venkelzaad en de krokante oregano.





KOKKELS

MET KRUIDIGE

BONEN-TOMATENSAUS

Er gaat weinig boven het gemak van bonen in blik, maar qua smaak moeten ze het toch telkens opnieuw afleggen tegen gedroogde bonen, vindt Ottolenghi. Let wel: ‘gedroogd’ is geen synoniem voor ‘eindeloos houdbaar’, want te oude bonen krijg je zelfs na overvloedig weken en koken niet zacht genoeg.



Voor 4 tot 6 personen

- 400 g gedroogde witte bonen (laat vooraf minstens 8 uur weken)

- 1 ui, gepeld en gesnipperd

- 1 bol knoflook (snijd de top eraf, tot je de teentjes kunt zien)

- 1 kaneelstokje

- 750 g kokkels of mosselen

- 100 ml olijfolie

- 2 tl komijnzaad

- 10 g verse gember, geschild en fijngesneden

- 2 tomaten (180 g), in blokjes gesneden

- 2 tl paprikapoeder

- ¼ tl kaneelpoeder

- Zout en zwarte peper

- 4 tl appelazijn

- 20 g verse koriander, grof gehakt, plus 1 el extra om te serveren

- 2 el citroensap

- Zout en peper



Bereiding

1. Laat de geweekte bonen uitlekken en doe ze daarna in een ruime braadpan of gietijzeren pot. Zet ze onder een laagje water (5 cm) en breng aan de kook. Lepel het schuim weg dat zich aan het wateroppervlak vormt. Draai dan het vuur wat lager en voeg de ui, de look en het kaneelstokje toe. Laat het geheel vervolgens ruim anderhalf uur pruttelen, tot de bonen zacht zijn. Check na een uur of de bonen nog onder water staan, zo niet voeg je na elk kwartier nog een beetje water toe.

2. Maak ondertussen de kokkels schoon. Vul hiervoor een grote kom met koud water en doe de kokkels erbij. Schep ze om en vis de gebroken schelpjes eruit. Giet het water met het vrijgekomen zand af en herhaal nog eens. Spoel de kokkels af en zet ze in een kom in de koelkast.

3. Verhit 70 ml olijfolie in een kleine pan of pot en bak kort de komijnzaadjes. Voeg de gember toe en laat al roerend nog een minuutje meebakken. Herhaal dit met de tomaten. Breng daarna nog op smaak met het kaneelpoeder, een snuf zout en een flinke draai van de pepermolen. Laat de geur van de kruiden even vrijkomen en zet dan het vuur uit.

4. Zodra de bonen zacht zijn, giet je ze door het vergiet en vang je het kookvocht op in een kom. Doe de bonen opnieuw in de pot, knijp de zachte look uit zijn jas en doe hem erbij. Lepel er dan 100 ml van het kookvocht bij, samen met twee eetlepels olijfolie, de appelazijn en een kleine theelepel zout. Laat enkele minuten koken op een hoog vuur, tot het vocht in de saus grotendeels is verdampt. Kieper er nu de kokkels bij. Zet dan het deksel op de pot en laat verder koken. Schud de kokkels geregeld op en schep de bonen om, zodat ze niet aan de bodem kleven. Als alle schelpen zich hebben geopend, mag het vuur uit en meng je er de koriander door.

5. Schep nu twee eetlepels van het tomatenmengsel bij de kokkels, en roer er ook het citroensap onder.

6. Verdeel de rest van de tomatensaus bovenaan over de kokkels en werk af met de extra korianderblaadjes. Zet de hele pot op de tafel.





DIP VAN WITTE BONEN

EN ZOETE AARDAPPEL,

MET PIKANTE KRUIDENTOPPING

Wat krijg je als je de zoete, romige smaak van een bonendip combineert met een pikante topping van kruiden en citroen? Een geslaagd huwelijk van tegengestelden, lekker op elke cracker of op een stuk platbrood. Maar ook afzonderlijk blijven dip en saus overeind: de topping drapeer je later nog heerlijk over een gegrilde vis.



Voor 4 personen



Voor de dip

- ½ bol look, in de breedte doormidden gesneden

- 1 grote zoete aardappel (400 g)

- 1 blik (400 g) witte bonen (zoals cannellini), uitgelekt en gespoeld

- 1 el tahin

- ½ tl citroensap

- 2 ijsblokjes

- Zout



Voor de topping

- ¼ tl kaneelpoeder

- ½ tl komijnzaad, grof gemalen in een vijzel

- ½ tl karwijzaad, grof gemalen in een vijzel

- ½ tl korianderzaad, grof gemalen in een vijzel

- ½ tl urfa-chilivlokken*

- ¾ tl rozemarijn, fijngesneden

- 1 el tomatenconcentraat

- 1½ tl olijfolie

- 1 el citroensap

- 40 g zwarte olijven (bijvoorbeeld kalamata), grof gesneden

- 20 g bladpeterselie, grof gehakt



Bereiding

1. Wikkel de look in een stukje aluminiumfolie en leg hem samen met de zoete aardappel in een bakblik. Zet vervolgens in een oven op 190 graden en laat 40 minuten roosteren (draai de zoete aardappel halverwege om), tot de look helemaal zacht is. Laat de zoete aardappel nog 20 minuten langer in de oven, terwijl je de look laat afkoelen.

2. Knijp nu de zachte look uit zijn schil en ontvel ook de zoete aardappel. Gooi de schillen weg en doe de look en zoete aardappel in een kom. Voeg ook de bonen toe en een snuf zout. Mix het geheel tot je een gladde massa hebt en voeg dan ook de tahin, het citroensap en de ijsblokjes toe. Zet de mixer er nog een minuutje in voor een egaal resultaat.

3. Ga verder met de topping. Doe hiervoor alle kruiden in een kleine pan en rooster ze op een middelhoog vuur. Schud ze geregeld op (of roer om) en zet het vuur na enkele minuten lager. Meng nu het tomatenconcentraat en de olijfolie door de kruiden en voeg na twee minuten twee eetlepels water toe. Laat kort pruttelen, zet het vuur dan uit en lepel het citroensap nog door het geheel. Als de saus wat is afgekoeld, voeg je ten slotte nog de olijven en de peterselie toe.

4. Serveer de dip in een kom of diep bord en maak een kuiltje in het midden, waarin je de topping kunt scheppen.

URFA-CHILIVLOKKEN Urfa-chilipepers zijn genoemd naar de regio in Turkije waar ze geoogst zijn. Ze zijn mild, met een fruitig en rokerig aroma, omdat ze in de zon gedroogd worden. Doorgaans worden ze in fijne vlokken verkocht, en je herkent ze aan hun donkerpaarse kleur. In de Turkse winkel vind je ze onder de naam Urfa biber of isot biber.





