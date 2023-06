De citytripper met een koffertje op wielen die zich een weg baant door de binnenstad is het symbool geworden van massatoerisme. Dat zo’n ding ook nog eens een pokkelawaai maakt, helpt niet. Dubrovnik verbiedt de trolley al in de voetgangerszones in het historisch centrum.

‘Een heel vervelend geluid, al om 6 uur ’s ochtends komt het op gang.’ Zo beschreef Ellen Carlier uit Brugge het een paar dagen geleden in deze krant. Het geluid waar ze het over had was dat van rolkoffers ...