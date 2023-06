Probolinggo, Java, ieder jaar trekken leden van de Tengger-stam tijdens het Yadnya Kasada-festival de actieve Bromo-vulkaan op om offers te brengen. Ze werpen voedsel en geld in de rokende krater. Dat gaat niet allemaal verloren, want wat lager staan dorpelingen in de zwaveldampen met vangnetten gereed.