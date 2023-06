Europese Commissie neemt juridische stappen tegen Polen voor ‘anti-Russische’ wet

Europees Commissaris Valdis Dombrovskis start donderdag de inbreukprocedure tegen een nieuwe Poolse wet. Met die wet wil president Duda onder het mom van ‘Russische inmenging tegengaan’ vooral de oppositie uitschakelen bij de volgende verkiezingen.

Donderdag verstuurt de Europese Commissie een brief naar Polen. ‘Een eerste aanmaning’, legt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis uit na een vergadering onder commissarissen. Een Poolse wet om Russische inmenging tegen te gaan, zit niet lekker.

Met die wet zou president Andrzej Duda zijn oppositie willen tackelen, en dan met name oppositieleider Donald Tusk. Als premier sloot Tusk in 2010 een contract met Gazprom, waardoor hij volgens de nieuwe wet niet zou kunnen opkomen. De oppositie herdoopte de wet daarom tot de ‘Lex Tusk’.

De brief is een eerste juridische stap. Eens de commissie hem heeft verstuurd, krijgt Warschau twee maanden de tijd om te antwoorden en zijn wet beter uit te leggen. Of het antwoord Brussel zal kunnen overtuigen, moet nog blijken. Sinds de wet werd aangekondigd, uitten zowel Europese landen als de VS hun verontwaardiging. In eigen land bracht het een golf aan protest op de been. President Duda stelde al aanpassingen voor, maar voor de demonstranten, en dus Dombrovskis is, dat niet genoeg.

Coronaherstelfonds

Een inbreukprocedure hing al in de lucht. Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders stelde dat in het Berlaymontgebouw ‘niet zou worden geaarzeld ’ om ‘onmiddellijk actie te ondernemen’. De zet van de Poolse regering lijkt ook weinig strategisch. Sinds 2017 loopt een ‘artikel 7-procedure’ tegen de lidstaat, een procedure waarbij een lidstaat bepaalde rechten schorsen als ze EU-waarden schenden. Om gelijkaardige redenen moet Warschau ook wachten op 35 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Daar komt nu dus nog een inbreukprocedure tegen een ‘anti-Russische’ wet bij.

