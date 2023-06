Megaboete voor miljonair die te snel rijdt in Finland

De snelheidslimiet overschrijden, kan je duur komen te staan. Zeker als je een rijke Finse zakenman bent. Een snelheid die 30 km/u boven de limiet ging, levert een Finse topman een boete op van 120.000 euro.

Het valt niet altijd mee om een rijke Finse zakenman te zijn. De 76-jarige Anders Wiklöf kreeg een boete van 120.000 euro voorgeschoteld. Volgens de man wijzigde de snelheid plots van 70 km/u naar 50 km/u. ‘Ik begon net te vertragen, maar ik denk dat dat niet snel genoeg ging’, zei Wiklöf volgens The Guardian tegen lokale media. ‘Ik heb er echt spijt van’, vertelt hij over zijn te hoge snelheid van 82 km/u.

Scandinavische regio’s baseren zich op het principe: hoe meer u verdient, hoe meer u betaalt. Zo wordt ook in het geval van boetes voor verkeersovertredingen gekeken naar de ernst van de overtreding én het inkomen van de overtreder. Concreet kijkt men naar het dagelijks beschikbaar inkomen van de overtreder, wat ongeveer overeenkomt met de helft van dienst netto-inkomen.

Voor miljonair Wiklöf is dat geen prettig principe. Als eigenaar van bedrijven die actief zijn in onder andere logistiek, onroerend goed en toerisme, is dat netto-inkomen bijzonder hoog. Al tilt hij niet te zwaar aan de boete: ‘De Finse regering wil 1,5 miljard euro besparen op de gezondheidszorg in Finland, dus ik hoop dat mijn geld daar een leegte kan opvullen.’

Het is trouwens niet de eerste keer dat de man zo’n hoge boete kreeg. In 2013 kreeg hij een boete van 95.000 euro, vijf jaar later een van 63.680 euro. De drie boetes zijn goed voor een bedrag van 278.680 euro. In 2002 kreeg een topman van Nokia een boete van 116.000 euro nadat hij op zijn Harley-Davidson de snelheidslimiet met 25 km/u had overschreden.

Lees ook