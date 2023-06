Wat betekent de dambreuk voor het Oekraïense tegenoffensief?

De oorlog in Oekraïne nam deze week een zoveelste, dramatische wending in Nova Kachovka. Door het instorten van de stuwdam moest Oekraïne in allerijl tienduizenden burgers evacueren. En ook op militair vlak zijn de gevolgen groot. Hebben de Russen de dam gesaboteerd om te vermijden dat Oekraïne verder kan oprukken? En wat betekent dit nu voor het Oekraïense tegenoffensief?





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dominique Minten | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Margot De Clercq, Charlotte De Ro | Eindredactie Yves Delepeleire | Audioproductie en muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.