Amerikaan krijgt dodelijke injectie, ondanks terugkrabbelende juryleden

De Amerikaan Michael Tisius werd dinsdag geëxecuteerd voor een dubbele moord die hij 23 jaar geleden pleegde. Meerdere juryleden waren in de jaren na hun vonnis van mening veranderd, maar de bevoegde gouverneur weigerde gratie te verlenen.

Het was hoogzomer in 2000 toen Michael Tisius en Tracie Bulington binnendrongen in een gevangenis in Missouri om hun vriend Roy Vance te bevrijden. Tisius, 19 jaar op het moment van de feiten, doodde die nacht twee bewakers. Dinsdag heeft de staat Missouri Tisius geëxecuteerd, tien jaar nadat hij tot de doodstraf was veroordeeld.

Dat die executie uitgevoerd zou worden, was de voorbije dagen plots niet meer zo zeker. Zes leden van de originele jury, waaronder twee reserves, hadden in de jaren na hun vonnis immers officieel gemeld dat ze zich bedacht hebben. Ze stelden een verklaring op waarbij ze de bevoegde gouverneur vroegen om de doodstraf in een levenslange gevangenisstraf om te zetten. ‘Ik geloof dat mensen kunnen veranderen en een tweede kans zouden moeten krijgen’, schreef een jurylid in een verklaring.

Twaalfde executie dit jaar

Vooral meer inzicht in Tisius’ jeugd vol misbruik en verwaarlozing, zijn mentale beperking en zijn goede gedrag in de gevangenis deden de juryleden twijfelen aan hun initiële verdict. Maar de gouverneur van Missouri, Mike Parson, weigerde. ‘Het gerechtsysteem in Missouri heeft meneer Tisius op elk moment voorzien van een eerlijk proces voor de brutale moorden op de bewakers’, zei hij in de aanloop naar de executie.

Tisius is de twaalfde persoon die dit jaar de doodstraf kreeg in de Verenigde Staten.

