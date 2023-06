Zelda is back. De beste games van het moment

Zin om te gamen, maar geen idee waar te beginnen? Of al je games uitgespeeld en op zoek naar nieuwe inspiratie? Onze gameredactie verzamelt hier dé games die je moet spelen.

The legend of Zelda – tears of the kingdom

Bijna zes jaar na Breath of the wild, alom bejubeld als een van de beste games aller tijden, komt Nintendo eindelijk met een vervolg. En wat voor één: de makers gebruikten de basis van de voorganger om een geheel nieuwe spelervaring op te bouwen, waarin je zowel hoog boven de wolken als diep onder de aarde op avontuur gaat. Tears of the kingdom is nu al de game van het jaar.

Verkrijgbaar voor Nintendo Switch

The wreck

Hoewel er talloze games over rouwverwerking en traumatische verledens gaan, steekt The wreck er met kop en schouders bovenuit, vanwege de psychologische gelaagdheid van de karakterstudie. In de schoenen van een vrouw die over het leven van haar comateuze moeder moet beslissen daal je steeds verder af in haar leven en verleden. Je gaat als archeoloog door haar gedachten, waardoor je een innige band met haar opbouwt en haar voorgoed in je hart sluit.

Verkrijgbaar voor PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en PC

Advance wars 1+2 reboot camp

Aan het begin van 2023 leek het wel het jaar van de remake te worden: de beste games die uitkwamen waren bijna allemaal nieuwe versies van hits van jaren geleden. Zo ook Advance wars: de eerste twee delen van de geroemde strategiereeks werden opgepoetst en samen opnieuw uitgebracht. De eenvoud van de serie is zijn kracht: op terrein dat in heldere vakjes is geordend moet je de tegenstander te slim af zijn door je eenheden optimaal te positioneren.

Verkrijgbaar voor Nintendo Switch

Resident evil 4

Na eerdere remakes van Resident evil 2 en 3, krijgt nu ook het meest gevierde deel van de bekende zombiehorrorreeks een nieuw likje verf. Net als de andere delen wordt het een heel nieuw spel dat de uitzinnige kern, die rijkelijk leent uit de actie- en horrorfilmgeschiedenis, glorieus intact laat. Zo val je van het ene idiote scenario in het andere en zit je voortdurend op het puntje van je stoel.

Verkrijgbaar voor PlayStation, Xbox en PC

Metroid prime remastered

Toen Metroid prime in 2003 uitkwam, werd het een instantklassieker: de bestaande, mysterieuze wereld van de intergalactische premiejager Samus Aran, die tot dan toe altijd in twee dimensies werd geportretteerd, werd geheel intact naar 3D vertaald. In de remake die Nintendo dit jaar uitbracht heeft de game nog niets van zijn oerkracht verloren: in de ontdekkingstocht van een onbekende planeet staat de atmosfeer van Metroid prime nog altijd op eenzame hoogte.

Verkrijgbaar voor Nintendo Switch

Octopath traveler II

Het is misschien geen remake, maar nostalgie speelt in het avonturenspel Octopath traveler II toch een grote rol. De game ziet er namelijk uit als een van de klassieke Japanse games die in de vroege jaren 90 gezichtsbepalend waren voor de game-industrie, en speelt ook precies zo: je ontdekt een met klassieke pixels vormgegeven wereld en vecht tactische gevechten met monsters uit. Dit vervolg is een flinke verbetering op het eerste deel, en daarmee tevens de ideale instapmogelijkheid voor spelers die de jaren 90 misschien niet hebben meegemaakt.

Verkrijgbaar voor PlayStation, Nintendo Switch en PC

Fire emblem: engage

Het nieuwste deel van de langlopende strategiereeks Fire emblem keert terug naar de bron, met een sterke nadruk op de tactische gevechten die je voert met je vijanden. In tegenstelling tot eerdere delen stellen de nevenactiviteiten weinig voor, en is het verhaal clichématig, maar de geweldig spannende veldslagen die je levert maken het spel meer dan de moeite waard.

Verkrijgbaar voor Nintendo Switch

Monster Hunter Rise

Op monsters jagen verbroedert (en verzustert). Dat is wat spelers van Monster hunter al jaren weten – de game in je eentje spelen is eigenlijk een suffe aangelegenheid, het gaat om het teamwork. Met kleine groepjes jagers bind je in een fantastische wereld de strijd aan met monsterlijke fauna – om van hun klauwen, vel en hoorns vervolgens nieuwe, betere wapens en uitrusting te smeden. Het nieuwste deel, Monster hunter rise, is een vervolmaking van de formule, en een ideale kennismaking met de reeks die al miljoenen mensen tot wapenbroeders en -zusters heeft gemaakt.

Verkrijgbaar voor Playstation, Xbox, Nintendo Switch en PC

Scorn

Niemand wist van tevoren goed wat van Scorn te verwachten: de promobeelden lieten een duistere, verwrongen buitenaardse wereld zien met een stevige scheut body horror, maar hoe zou het spelen? Het sterke van Scorn is dat er nergens uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van je reis: de wereld waarin je je bevindt blijft mysterieus, en de ­werking van de monsterlijke ­machines en puzzels die je tegenkomt moet je helemaal zelf uitzoeken. Je kan alleen speculeren over de beschaving die al deze halfvergane structuren heeft voortgebracht. Zo kruipt de game onder je huid.

Verkrijgbaar voor Xbox en PC

The Excavation of Hob’s Barrow

In de vorm van een zogenaamd point-and-click adventure, waarin je het hoofdpersonage met de muis verschillende omgevingen laat onderzoeken, speel je in The excavation of Hob’s Barrow de rol van archeoloog en antiquair Thomasina Bateman. Zij is afgereisd naar het kleine Engelse dorpje Bewlay om daar een beroemde grafheuvel te onderzoeken. Omdat het verhaal door Bateman als flashback wordt verteld, weet je al dat het slecht voor haar zal aflopen. De geweldige beeldmontage, met unheimliche close-ups en onverwachte scènewisselingen, drijft de spanning nog verder op.

Verkrijgbaar voor PC

Signalis

In Signalis, de meest indrukwekkende horrorgame van de afgelopen jaren, zijn de invloeden van klassieke anime als Ghost in the shell en sciencefiction als Solaris goed voelbaar. Als een androïde die is neergestort op een mysterieuze planeet, ben je op zoek naar je verdwenen partner. Als de game vordert, beginnen heden en verleden steeds meer door elkaar heen te lopen, en lijken de personages vast te zitten in hun eigen geest. Het allermooiste aan Signalis is de melancholieke ondertoon: in de basis is het een lesbische, transhumanistische versie van Orpheus en Eurydice, een bijzonder ontroerend verhaal over iemand die in de hel afdaalt om haar grote liefde te redden.

Verkrijgbaar voor PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en PC

Pentiment

In de detectivegame Pentiment speel je een 16de-eeuwse illustrator die een brute moord in een klooster moet zien te ontrafelen. Uit elke seconde spreekt een liefdevolle toewijding aan het tijdperk: van de maaltijden die je met anderen deelt tot de religieuze en culturele verwijzingen en de manier waarop de verschillende personages spreken. Door de gevolgen van de moord én de voortschrijdende geschiedenis op de kleine gemeenschap jarenlang te blijven volgen, ontvouwt Pentiment een enorm ambitieus narratief over kunst, religie, klasse, maatschappelijke omwentelingen en hoe het verleden onzichtbaar doorwerkt in het heden.

Verkrijgbaar voor Xbox en PC

