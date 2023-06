Tucker Carlson, het in ongenade gevallen voormalige goudhaantje van Fox News, is terug. Hij plaatste een video op Twitter waarin hij een waslijst aan complottheorieën omarmt en verklaart dat de Verenigde Staten ‘per definitie geen democratie meer’ zijn.

Tucker Carlson moest in april opstappen bij Fox News, in de nasleep van de rechtzaak die tegen Fox was ingespannen door Dominion, een fabrikant van apparatuur voor verkiezingen. Daarbij kwamen Carlsons racistische en seksistische uitlatingen achter de schermen aan het licht, wat waarschijnlijk een rol speelde in zijn plotse ontslag. Fox News zag de kijkcijfers vervolgens flink terugvallen.

Of zijn vroegere kijkers Carlson naar Twitter volgen, zal nog moeten blijken. Zijn eerste video, die woensdagochtend op Twitter is gepost, was na enkele uren al bijna 50 miljoen keer bekeken.

De video gaat over de instorting van de stuwdam in Kachovka. Die is volgens Carlson zonder enige twijfel het werk van de Oekraïense leider Zelenski, die hij omschrijft als ‘zweterig en rat-achtig, een komiek die oligarch is geworden’. Opvallend is dat Carlson niet alleen de media tackelt, maar ook Republikeinse politici als Lindsey Graham en presidentskandidaat Nikki Haley, die de Amerikaanse steun aan Oekraïne verdedigen.

Aliens

Van de vermeende vooringenomenheid van de Amerikaanse media en politici ten voordele van Oekraïne, schakelt Carlson over op een minutenlange tirade (zie video bovenaan) over de informatie die de overheid systematisch voor de bevolking zou verbergen. Informatie over, onder meer, de aanslagen van 11 september, de dood van Epstein en zelfs van President John F. Kennedy. En over het – voor Carlson vaststaande – feit dat het Amerikaanse leger beschikt over de restanten van neergestorte buitenaardse ruimteschepen, die het analyseert om nieuwe wapens te ontwikkelen.

‘Op dit moment kunnen wij niet weten wat onze leiders doen, we mogen het niet weten’, zegt Carlson op onheilspellende toon. ‘Per definitie is dat geen democratie’.

Over Twitter zegt Carlson: ‘Ze vertellen ons dat hier geen poortwachters zijn. Als dat onwaar blijkt te zijn, vertrekken we hier weer. Maar in tussentijd zijn we dankbaar om hier te zijn.’

Elon Musk, de eigenaar van Twitter, tweette de video van Carlson naar zijn eigen 142 miljoen volgers. Hij deed dat met de boodschap ‘het zou geweldig zijn om op dit platform programma’s te hebben van overal op het politieke spectrum’.

Musk was vorige maand gastheer van een live-uitzending op Twitter waarin Republikeins senator Ron DeSantis zijn kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap lanceerde. Die uitzending kampte met heel wat technische moeilijkheden.