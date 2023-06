Belfius verhoogt spaarrente, maar dan vooral op nieuw geld

De bankverzekeraar Belfius verhoogt de spaarrente op nieuwe spaarinlagen tot maximaal 1,25 procent. De hogere getrouwheidspremie is nagenoeg alleen van toepassing op nieuw aangebracht spaargeld. Voor geld dat al langer op de rekening staat, is de verhoging minimaal.

De bank Belfius, volledig in handen van de overheid, doet wat van haar verwacht werd: de rente op het spaarboekje verhogen. Door de verhoging verkleint de kans dat de regering zelf nog werk gaat maken van een hogere spaarrente. Vooral Open VLD en CD&V hoopten dat Belfius zelf zou handelen.

Belfius was halfweg december ook al de eerste grootbank die bekendmaakte de spaarrente te gaan verhogen. Belfius deed dat toen op een spitsvondige manier. Op het bestaand spaarboekje was de aanpassing beperkt. Spaarders die van het betere tarief bij Belfius wilden gebruikmaken, moesten een nieuw spaarboekje openen, de Belfius Fidelity Spaarrekening.

Twee vliegen in één klap

Op die Fidelity-spaarrekening gold sinds januari een basisrente van 0,15 procent, plus een getrouwheidspremie van 0,65 procent – of dus 0,80 procent voor geld dat één jaar onaangeroerd bleef. De basisrente gaat nu naar 0,20 procent en de getrouwheidspremie naar 1,05 procent, wat de totale vergoeding op maximaal 1,25 procent brengt.

Nieuw is echter dat de hogere getrouwheidspremie, die van 0,65 procent op 1,05 procent gebracht wordt (plus 0,40 procent), alleen van toepassing is op geld dat na 1 juli op de rekening wordt gestort. Op bestaand spaargeld wordt dus vanaf 1 juli alleen een licht hogere basisrente betaald (0,20 procent in plaats van 0,15 procent), plus de oude getrouwheidspremie van 0,65 procent – of in totaal 0,85 procent op het ‘oud geld’. Dat komt neer op een beperkte verhoging van 0,05 procent.

Belfius slaat daarmee twee vliegen in een klap: het verhoogt de spaarrente waardoor het politiek druk van de ketel neemt, maar het doet dit zonder de bank pijn te doen.

De techniek die Belfius toepast is niet helemaal nieuw. In het verleden werkten banken met twee verschillende premies: getrouwheidspremies voor geld dat twaalf maanden onaangeroerd bleef, en aangroeipremies. Die laatste werden alleen toegepast op ‘vers’ spaargeld.

Woonkredieten

Door die techniek nu opnieuw toe te passen, vindt Belfius een oplossing voor het probleem waar banken tegenaan keken. Ze krijgen enkel een hogere rente op woonkredieten, terwijl de rente op de historische portefeuille ongewijzigd blijft. Diezelfde redenering wordt nu in essentie toegepast op het spaargeld. Nieuw aangebracht geld wordt beter vergoed.

Belfius heeft naast zijn Fidelity-spaarrekening ook nog een klassiek spaarboekje. Ook daar gaat de rente vanaf 1 juli omhoog. Dit van maximaal 0,50 procent (0,35 procent basisrente, plus 0,15 procent getrouwheid) naar maximaal 0,90 procent (0,45 procent basisrente plus 0,45 procent getrouwheid). Ook hier is de hogere getrouwheidspremie (die van 0,15 naar 0,45 gaat) alleen van toepassing op nieuwe spaarinlagen. Geld dat een jaar onaangeroerd blijft, krijgt een vergoeding van 0,60 procent (voorheen 0,50 procent).

Lees ook