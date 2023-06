Brusselse Ring zaterdagnacht afgesloten in Zaventem

De Ring rond Brussel wordt van zaterdagavond om 20.00 uur tot zondagmiddag om 14.00 uur afgesloten in Zaventem voor de plaatsing van een brug. Dat meldt De Werkvennootschap. Er wordt ernstige hinder verwacht. Aan automobilisten wordt aangeraden om de omgeving te vermijden.

De Werkvennootschap voert momenteel werken op de Brusselse Ring uit. Zo wordt de oude en onveilige brug van de Hector Henneaulaan in meerdere fasen vervangen door twee nieuwe, vlak tegen elkaar geplaatste bruggen.

Dit weekend wordt het tweede en finale deel van de nieuwe brug over de Ring geplaatst. Dat stuk heeft de grootte van een half voetbalveld (100 meter lang en ruim 27 meter breed). Om de veiligheid van zowel de weggebruikers als de arbeiders te verzekeren, sluit de aannemer zowel de Ring als de brug van de Hector Henneaulaan af.

‘Wat zaterdagavond en zaterdagnacht wordt verwezenlijkt op de Ring is een knap staaltje ingenieurswerk’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). ‘Een brug ter grootte van een half voetbalveld vanop afstand over de Ring laten rijden is een zeer uitzonderlijke operatie en een ongelooflijk belangrijke mijlpaal in de realisatie van een veiligere brug aan de Hector Henneaulaan. Weggebruikers kunnen de omgeving best vermijden tot zondagnamiddag. We verwachten druk verkeer op de omleidingsroutes.’

