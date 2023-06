Geen mooiere belofte dan die tussen geliefden: in goede en kwade tijden. Maar wat als de moeilijke dagen aanbreken? Hoe kies je voor elkaar wanneer de liefde even niet vanzelf komt? ‘Het leven is soms worstelen, beseffen dat de ander ook aan het worstelen is en erop vertrouwen: we zullen elkaar wel weer vinden.’