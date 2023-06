Hoe kies je de plek waar je thuis kunt komen? ‘Met een lange lijst wensen start je beter geen zoektocht, dat leidt tot frustraties’

Stil of bruisend, hoog in de wolken of tussen de velden. Het is een van die fundamentele keuzes, zeker als je op het punt staat om iets te kopen: waar wil je wonen? En hoe beslis je zoiets? We sprokkelden verhelderende adviezen en schurende wijsheden bij Blind Gekocht-makelaar Kinga Kantorsk en filosofe Joke Hermsen. Van haar verschijnt in september ‘Onder een andere hemel’, een essay over heimwee en het belang van de plek waar we wonen.