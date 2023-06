Door hevige natuurbranden in Canada wordt de oostkust van het land en die van de Verenigde Staten geteisterd door enorme rookwolken. Autoriteiten hebben waarschuwingen uitgestuurd vanwege de slechte luchtkwaliteit.

Al weken teisteren hevige bosbranden Canada. In totaal hebben zo’n 30.000 mensen hun huis moeten verlaten. Een gebied ter grootte van België heeft al ruim een maand te maken met de bosbranden. In de provincie Quebec woeden ongeveer 160 branden.

Canada heeft grote moeite om de branden onder controle te krijgen. Vorige week werden daarom meer dan 300 brandweerlieden uit de Verenigde Staten en Zuid-Afrika naar het land gestuurd.

Elk jaar heeft Canada wel te maken met natuurbranden, maar dit jaar zijn het er opvallend veel. In mei valt over het algemeen gesproken niet de piek in het natuurbrandenseizoen. Gelukkig viel er afgelopen weekend wel behoorlijk wat regen. Daardoor is een brand in het oosten van Canada grotendeels onder controle geraakt.

Miljoenen mensen gewaarschuwd

Toch zijn miljoenen mensen gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsproblemen. De rook heeft veel Canadese steden in Ontario en Quebec bedekt, waaronder Toronto. Maar het probleem gaat verder. Amerikaanse regio’s als New York en Connecticut hebben ook te kampen met het probleem. De situatie wordt er als ‘ongezond’ omschreven.

Foto’s die dinsdag in New York werden genomen, tonen een oranje gloed die over de stad hangt. Er wordt opgeroepen om zo weinig mogelijk buitenactiviteiten te ondernemen om de blootstelling aan de vervuilde lucht te minimaliseren, wegens het gevaar op gevaren voor gezondheidsproblemen op korte termijn en zeker ook op langere termijn.

Het Canadese gezondheidsinstituut omschreef dinsdag de situatie voor Ottawa als ‘bijzonder risicovol’ voor de volksgezondheid.

Combinatie van factoren

‘Dat het nu zo veel brandt, komt door een combinatie van factoren. In de winter was er weinig neerslag. Daardoor was het sneeuwdek niet dik en door het warme voorjaar smolt dat er sneller af’, zei klimaatwetenschapper en hoogleraar Guido van der Werf van de Vrije Universiteit in Amsterdam eerder over de branden.

Toch zeggen deze branden nog niet zoveel over de rest van dit jaar. ‘Ik schrik van de omvang, maar volgend jaar kan het weer anders zijn. Dit zegt nog niet dat dit jaar een recordjaar wordt. Zo was 2020 een heel laag brandjaar in Canada’, aldus de hoogleraar.

