Bij een waardevolle prijsduif is vlak na een grote overwinning de identificatiering weggeknipt. Het dier werd zo herleid ‘tot de eerste de beste kerkduif’. De gemoederen liepen zo hoog op, dat de politie eigenaar en verzorger moest scheiden.

Afgelopen weekend werd de belangrijke duivenwedstrijd ‘Nationaal Limoges’ gevlogen: ‘De Wout’ was de winnaar. Niet zomaar de eerste de beste, want ‘De Wout’ is het nummer 2 in de Belgische Worlds Best ...