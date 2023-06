Paus opnieuw opgenomen in ziekenhuis voor operatie

Paus Franciscus (86) is op woensdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan zijn darmen. Dit twee jaar nadat er al 33 centimeter van zijn dikke darm verwijderd werd na een ontsteking.

In juli 2021 werd al een deel van zijn dikke darm verwijderd nadat hij gediagnosticeerd werd met diverticulitis, een pijnlijke darmziekte. Eerder dit jaar bleek dat de ziekte teruggekeerd was. Nu beslist zijn medische team dat de operatie nodig is en dat hij meerdere dagen in het Gemelli ziekenhuis in Rome zal moeten blijven om te herstellen.

Het Vaticaan meldt ook dat hij onder narcose gebracht zal worden voor de operatie. Vorig jaar zei de paus dat hij niet geopereerd wilde worden aan zijn knie omdat de narcose bij de operatie aan zijn dikke darm bijwerkingen had gehad.

