Zoon Ilse Uyttersprot: ‘Ik geloof niet dat mijn moeder wist wat er op zijn strafblad stond. Daar had ze nooit mee kunnen leven’

De vierde procesdag in de zaak tegen Jürgen D. voor de moord op Ilse Uyttersprot ging van start met de getuigenissen van haar familie. ‘Hij heeft het mooiste en het beste wat we hadden weggehaald.’

Het was zowat het eerste wat Janik Van Impe, de zoon van Ilse Uyttersprot, aan de politie vroeg, nadat was doorgedrongen dat Jürgen D. zijn moeder had vermoord: ‘Had hij een strafblad? En wist zij daarvan? Wist ze wel wat voor man hij was?’ Het zijn vragen die bijna elke aanwezige bij het proces tegen Jürgen D., dat aan zijn vierde dag toe is, zich stelt.

Volgens Janik Van Impe kan het niet dat zijn moeder alles wist. Daarvoor is het strafblad van D. te lang, met tot twee keer toe een veroordeling voor intrafamiliaal geweld, naast verschillende andere feiten. ‘Ik geloof niet dat mijn moeder zou kunnen leven met wat er allemaal op dat strafblad staat’, zei de zoon.

Jürgen D. zei dat hij een uittreksel van zijn strafregister naar Uyttersprot had doorgestuurd, maar het is niet duidelijk wat daarvan aan is. ‘Misschien gaf hij er een of andere uitleg aan’, zegt Van Impe. ‘Het was een prille relatie. Misschien keek ze eroverheen uit verliefdheid.’ Volgens hem had de toen lopende coronacrisis, waardoor het koppel niet vaak samen buiten kwam, mogelijk een negatieve invloed op het lot van zijn moeder: ‘Als ze vaker samen op straat te zien waren geweest, had iemand haar misschien voor hem kunnen waarschuwen.’

Van Impe weigert de naam van Jürgen D. uit te spreken, noemt hem consequent den dienen. ‘Ik voel mij niet langer comfortabel om zijn naam uit te spreken.’

Laatste knuffel

Frank Van Impe, ex-partner van Uyttersprot en de vader van haar kinderen, schetste in zijn getuigenis het verhaal van een jonge liefde die stukliep op drukke agenda’s. Maar in de jaren sinds de breuk hadden Uyttersprot en Van Impe een goed co-ouderschap opgebouwd en was hun band vriendschappelijk. ‘Er zijn weinig slechte woorden te zeggen over Ilse’, zei hij. ‘Ik heb haar graag gezien, en ze was een fantastische vrouw, een fantastische moeder. Ze was altijd bereid om iedereen te helpen, en daar kunnen altijd slechte mensen tussen zitten.’

Tweede zoon Alec Van Impe moest nooit veel weten van Jürgen D., getuigde hij. Na een speelse opmerking over iets wat zijn moeder was vergeten te kopen in de winkel, was D. zo kwaad geworden dat hij het huis had verlaten. Hij had de opmerking van Van Impe ‘onrespectvol’ gevonden. ‘Onrespectvol? Wie is hier onrespectvol geweest tegen mijn moeder? Van dat moment moest ik niets meer van hem weten.’

De laatste keer dat Van Impe zijn moeder zag, vroeg ze hem om een knuffel. Hij gaf haar die, met de geveinsde tegenzin die jonge zonen eigen is. ‘Kom, je weet nooit of het de laatste knuffel is’, had ze tegen hem gezegd. ‘Zo was ze wel. Ze raakte graag aan.’

‘Het mooiste en het beste’

De moeder van Uyttersprot, Suzanne Moortgat, las aan het einde van haar getuigenis een brief voor. Geflankeerd door haar kleinzoon en een begeleider van slachtofferhulp zei ze met trillende stem: ‘Wij hebben levenslang gekregen door jouw handeling. Maar zij komt niet terug. Hij heeft het mooiste en het beste wat wij als moeder en dochter hadden, weggehaald. Waarom moest zij dood? En waarom op zo’n onmenselijke wijze? Ik hoop voor de kleinkinderen dat ik nog lang mag blijven leven, in goede herinneringen aan ons Ilse. Daar ga ik mee slapen en daar sta ik mee op. Alle dagen.’

