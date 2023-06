Liberty Global start donderdag met overname van Telenet

De Amerikaanse telecom- en mediagroep Liberty Global begint donderdag met de uitkoop van Telenet. De meerderheidsaandeelhouder biedt 21 euro per aandeel van de Belgische telecomgroep.

Liberty Global maakte op 21 maart zijn plan om Telenet volledig over te nemen al bekend. Het stelde toen een bod van 22 euro per aandeel in het vooruitzicht, een bonus van 59 procent op de slotkoers van woensdag 15 maart.

Uit het prospectus blijkt nu dat het eigenlijke bod iets lager ligt. Liberty vermindert de voorgestelde prijs met het op 5 mei uitbetaalde brutodividend van 1 euro per aandeel. Het uiteindelijke bod van 21 euro betekent dat Liberty meer dan 880 miljoen euro veil heeft voor de 37,7 procent publieke aandelen van Telenet.

Aandeelhouders kunnen vanaf donderdag om 9 uur ingaan op het bod. De eerste aanvaardingsperiode zou eindigen op 12 juli.

95 procent

Liberty mikt erop om, samen met de aandelen die Telenet in eigen handen heeft, minstens 95 procent van de aandelen van de Belgische telecomgroep in handen te krijgen. Daarna volgt een vereenvoudigd uitkoopbod op de rest.

Een van de voorwaarden waaraan de uitkoop onderworpen is, is dat die ‘geen materiële nadelige verandering’ mag veroorzaken op de slotkoers van de Bel20-index of de aandelen van concurrenten Proximus en Orange Belgium vóór de resultaten van het uitkoopbod bekend worden gemaakt. Dat is voorzien op 19 juli.

