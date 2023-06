Zeg niet langer draagmoeder, zeg draagvrouw

Draagmoeders hebben niet de bedoeling om zelf moeder van het kind te worden. Daarom is het beter om hen draagvrouw te noemen, zegt het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek in een nieuw advies.

Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek zei in 2004 al dat draagmoederschap een aanvaardbare ethische praktijk is, als het onder goede omstandigheden gebeurt. Het Comité verdedigde toen nog dat de zwangere vrouw tot de geboorte de moeder bleef. Pas door afstand en adoptie kunnen wensouders de wettelijke ouders worden.

Zo is de praktijk ook in ons land vandaag. Er is nog geen wettelijke regeling, maar draagmoederschap wordt gedoogd. Het gebeurt niet zo heel vaak – het meest recente cijfer van 2019 spreekt van 33 begeleidingen door vijf feritileitscentra. Draagmoederschappen via zelfinseminatie of in het buitenland blijven buiten beeld, maar gebeuren wel vaker.

Geen absoluut voorplantingsrecht

Daarom vroeg minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) een nieuw advies. Het Raadgevend Comité stapt nu af van de adoptiepiste. De rechtszekerheid van het toekomstige kind en de wensouders moet versterkt worden, zegt het Comité. Het kind ontstaat immers door de wens van die ouders, en het is nooit de bedoeling dat de vrouw die het kind draagt, de moeder wordt. Het advies is om daarom niet langer draagmoeder te zeggen, maar draagvrouw.

Draagvrouwen hebben het recht op lichamelijke autonomie: ze kunnen kiezen om hun lichaam ter beschikking te stellen voor een zwangerschap voor een ander. Tegelijk moet dwang vermeden worden. Het Comité is dus tegen commercieel draagmoederschap zoals in het buitenland en wijst erop dat de draagvrouw mag beslissen om specifieke tests en behandelingen tijdens de zwangerschap af te wijzen.

Ze behoudt ook het recht om, binnen de termijn van de abortuswet, onder specifieke omstandigheden de zwangerschap af te breken. Daarover bestaat consensus in het raadgevend comité. Het voortplantingsrecht van wensouders is niet absoluut.

Vooraf overeenkomst

Vooraf zouden wensouders en draagvrouwen een overeenkomst moeten sluiten. Het Raadgevend Comité bereikte geen consensus over de vraag vanaf wanneer zo’n overeenkomst bindend is. Kan de draagvrouw nog besluiten om het kind niet af te staan? Sommigen vinden van niet – afspraak is afspraak. Anderen zeggen dat, in het geval van betwisting, de familierechtbank de knoop moet doorhakken.

Er is ook geen eensgezindheid over de vraag of de draagvrouw zwanger mag worden met haar eigen eicel – wat tot hiertoe ‘laagtechnologisch draagmoederschap’ werd genoemd. Sommige leden van het Raadgevend Comité vinden dat er dan een te grote band dreigt te ontstaan tussen draagvrouw en kind, wat een risico inhoudt.

Overigens vindt het Comité ook dat alle vormen van draagvrouwschap door de fertiliteitscentra zouden moeten worden begeleid – ook degene die nu informeel worden geregeld. Hoe dat praktisch realiseerbaar en haalbaar is, is nog de vraag.

Hoogtechnologisch vs. laagtechnologisch

Het Comité maakt ook geen onderscheid meer tussen ‘hoogtechnologisch’ en ‘laagtechnologische’ vormen: hoe de zwangerschap tot stand komt, met donormateriaal of niet, doet er niet toe. Het mag zelfs met embryodonatie - wat de drempel in ons land flink zou verlagen, want het is nu niet zo makkelijk om vrouwen te vinden die draagvrouw willen zijn en daarbij hun eigen eicellen willen inzetten.

Tot slot: een kind krijgen via draagvrouwschap moet volgens het Comité voor iedereen toegankelijk worden, ongeacht geaardheid, burgerlijke stand, etnische afkomst, gender. Dus ook voor homoseksuele paren en voor alleenstaanden. Opvallend: over het recht van kinderen op afstammingsinformatie, zegt dit advies helemaal niets.

