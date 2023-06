Actuele thema’s en grote vragen. De beste fictieboeken van het moment

Weet je even niet meer wat te lezen? Is de stapel romans naast je bed helemaal verdwenen? Heb je honger naar nieuwe verhalen of nood aan een gedicht? Hier vind je tips voor vers leesvoer.

Fictie Ilja Leonard Pfeijffer Alkibiades

Ilja Leonard Pfeijffer schreef een even heerlijk overdadig als noodzakelijk boek over de precaire situatie waarin de democratie in het Athene van de vijfde eeuw voor Christus verkeerde. Een immense historische roman – zijn eerste – met duidelijke parallellen met vandaag.

De Arbeiderspers, 944 blz.

Lees de recensie

Roman CLAIRE-LOUISE BENNETT Poel

Wie ooit een gevoelig en dromerig kind was zal het weten hoe de aankomende volwassenheid alles wat grenzeloos en vol verwondering is de grond in stampen. Claire-Louise Bennett, ooit zo’n dromerig kind, kon zich niet neerleggen bij die gang van zaken. Haar debuut Poel is de neerslag van haar jeugd op het platteland, en van haar binnenwereld. Een inventaris van alles wat ze verbazingwekkend en bijzonder vond.

Koppernik, 161 blz.

Lees de recensie

Poëzie MARWIN VOS wilde dood

Rouw, ongelijkheid en klimaat. Het zijn de grote thema’s van deze tijd, en het zijn grote vragen voor poëzie. Marwin vos gebruikt haar gedichten om tastend onderzoek te doen en maakt haar lezers getuige van het bijbehorende denk­proces. De bundel werd bekroond met De Grote Poëzieprijs.

het balanseer, 112 blz.

Lees de recensie

Roman THOMAS BERNHARD Correctie

In Correctie bezoekt een naamloze verteller de zolderkamer waarin een filosoof, wiskundige en amateur-architect de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Je bent als lezer getuige van de gedachten die een wankelmoedige man wijdt aan de hersenspinsels van een andere man, die uit het leven is gestapt. Niet bepaald ideale zwembadlectuur, maar wie zich diepongelukkig voelt, kan door het lezen van Thomas Bernhard weer gelukkig worden, of alleszins minder alleen.

Vleugels, 296 blz.

Lees de recensie

Roman DOROTHY WEST De bruiloft

De moderne zwarte klassieker De bruiloft is eindelijk vertaald. Dorothy West toont ons waar de fantasieloze snelweg van het statusdenken toe kan leiden.

Cossee, 268 blz.

Lees de recensie

Roman Y.B. MANGUNWIJAYA Het mysterie van Mrs Indonesia

Het mysterie van Mrs Indonesia is een scherpe satire op de Indonesische geschiedenis en doet in schrijfstijl denken aan Laurence Sternes Tristram Shandy (1759). Verwacht geen preek of praatjes, maar niemand neemt een blad voor de mond.

Meridiaan, 228 blz.

Lees de recensie

Roman AKIRA MIZUBAYASHI Versplinterde ziel

Klanken in woorden vatten: Akira Mizubayashi is er meester in. Zijn roman is een ode aan muziek en een aanklacht tegen de wreedheden die mensen en dingen worden aangedaan.

Tzara, 184 blz.

Lees de recensie

Roman HANS ERICH NOSSACK Op z’n laatst in november

Al die passie, al die herkenning, en toch bevriezen ze, de verliefden in de debuutroman van de Duitse schrijver Hans Erich Nossack. Op z’n laatst in november is een parel uit de jaren 50 die op (her)ontdekking wacht.

Oevers, 312 blz.

Lees de recensie

Misdaad WOUTER DEHAIRS Brussel blues

Privédetective Keller Brik belandt in een oorlog tussen Servische en Albanese bendes in Brussel. Brussel blues van Hercule Poirotprijs-winnaar Wouter Dehairs is een van de beste misdaadromans sinds lang.

Lannoo, 292 blz.

Lees de recensie

Roman SHEHAN KARUNATILAKA De zeven manen van Maali Almeida

Als de levenden niet meer weten waarom de oorlog begon, moeten we de doden aan het woord laten, vindt de Sri Lankaanse auteur Shehan Karunatilaka. Hij deed dat, en won zo de Booker Prize. In zijn onverbloemde, cynische kijk op mens en macht stemt Karunatilaka’s boek absoluut tot nadenken.

Spectrum, 416 blz.

Lees de recensie