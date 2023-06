Warm, maar lokale regen- of onweersbui niet uitgesloten

Het wordt opnieuw een warme dag, behalve aan zee, maar wat regen is niet uitgesloten. Dat meldt het KMI.

De ochtend wordt wisselend bewolkt met hoge of middelhoge bewolking, die soms dik genoeg is om enkele buien te geven in het oosten.

In de namiddag duiken er stapelwolken op in het binnenland, die vooral ten zuiden van Samber en Maas en mogelijk ook in Limburg een lokale regen- of onweersbui kunnen geven. Elders is de onstabiliteit kleiner met dus ook een kleine buienkans.

De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en 25 graden in het centrum, bij een meestal matige noordoostenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten. De rukwinden kunnen oplopen tot 50 km/u aan zee en mogelijk ook in het zuidoosten van het land tijdens een onweersbui.

Tegen de avond neemt de kans op buien opnieuw af in het oosten van het land en wordt het overal droog met brede opklaringen, maar zijn er soms ook nog enkele voorbijdrijvende wolkenflarden. De minima liggen tussen 10 en 14 graden met een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten.