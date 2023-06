Moskou wuift elke verantwoordelijkheid voor dambreuk weg en scholen zetten kinderen voor tv tijdens lunch

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Moskou wuift elke verantwoordelijkheid voor dambreuk weg

Terwijl de Oekraïners dinsdag vooral emotioneel reageerden op de beelden van onder­gelopen dorpen in de provincie Cherson, stuurde Moskou een salvo van uiteenlopende verklaringen af voor de breuk in de dam van Nova Kachovka. Lees meer

2. Als de brooddozen opengaan, zetten scholen kinderen voor tv

Mr. Bean, Disney+, The minions, Netflix of influencers op Youtube: veel kinderen kijken naar filmpjes, terwijl ze lunchen op school. Wat een noodzaak was tijdens corona, is nu een gewoonte die ouders vaak frustreert. ‘Een lunchpauze dient toch om te lunchen?’ Lees meer